Протасова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Агапенок Моисей Агапьевич Агафонович

Отец ребёнка: Протасов Хлебной Хлебенец Агафон (Агапий) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Васильева Ефросинья Агафоновна Агапиевна

Отец ребёнка: Протасов Хлебной Хлебенец Агафон (Агапий) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Агафоновна Агапиевна

Отец ребёнка: Протасов Хлебной Хлебенец Агафон (Агапий) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Хлебной Хлебенец Агафон (Агапий) Иванович

Смерть
Неизвестно
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