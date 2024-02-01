Протасова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1728
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Агафоновна Агапиевна
Отец ребёнка: Протасов Хлебной Хлебенец Агафон (Агапий) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно