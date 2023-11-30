Серебровский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1884
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884
Отец: Серебровский Павел Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1915
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебровская Евгения Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик, революционер, организатор промышленности
Смерть
10.02.1938
Похороны
Неизвестно