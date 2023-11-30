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Серебровский Александр Павлович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.12.1884

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884

Отец: Серебровский Павел Петрович

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1915

Жена: Серебровская Анна Владимировна

Бракосочетание
1929

Жена: Серебровская Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебровская Евгения Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик, революционер, организатор промышленности
Смерть
10.02.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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