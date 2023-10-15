Мисюля Константин
Место рожденияд. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Дата рождения1869
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мисюля Иосиф
Мать: не указана
д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лабуда Евдокия
Мать ребёнка: Мисюля Мария
д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Смерть
1934
д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.