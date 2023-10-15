Мисюля Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюля Константин

Место рождения

д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.

Дата рождения

1869

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мисюля Иосиф

Мать: не указана

д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лабуда Евдокия

Мать ребёнка: Мисюля Мария

д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Смерть
1934
д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.
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