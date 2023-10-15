Лабуда (Мисюля) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабуда (Мисюля) Евдокия

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Место рождения

д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мисюля Константин

Мать: Мисюля Мария

д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
16.03.1935

Дочь: Карпук Нина

Отец ребёнка: Лабуда Алексей

д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Смерть
1991
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.
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