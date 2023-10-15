Лабуда (Мисюля) Евдокия
Место рожденияд. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мисюля Константин
Мать: Мисюля Мария
д. Елово, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
16.03.1935
Дочь: Карпук Нина
Отец ребёнка: Лабуда Алексей
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Смерть
1991
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.