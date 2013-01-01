Коровина (Мотырева) Капитолина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1930
Дата смерти?.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Коровин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2013