Коровина (Мотырева) Капитолина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Мотырева) Капитолина Ефимовна

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Место рождения

Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.06.1930

Дата смерти

?.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930

Отец: Мотырев Ефим Федотович

Мать: Мотырева Устинья Илларионовна

Калташ, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Коровин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Коровин Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Григорий Алексеевич

Смерть
?.01.2013
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