Коровин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Коровин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно