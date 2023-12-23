Коровин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Коровин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Коровина Капитолина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Капитолина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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