Бисяркова Феклитикия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бисярков Матвей Семенович
Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно