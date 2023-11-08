Бисяркова Феклитикия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисяркова Феклитикия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисярков Матвей Семенович

Отец ребёнка: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бисярков (бисярин, Басярин) Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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