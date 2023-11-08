Бисярков (Бисярин, Басярин) Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисярков (Бисярин, Басярин) Семен Иванович

Место рождения

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области

Дата рождения

С 1824 по 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1832

Отец: Бисярков Иван ?

Мать: Бисяркова ?

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисярков Матвей Семенович

Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна

Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бисяркова Феклитикия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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