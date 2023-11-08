Бисярков (Бисярин, Басярин) Семен Иванович
Место рожденияСафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Дата рожденияС 1824 по 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1824 по 1832
Отец: Бисярков Иван ?
Мать: Бисяркова ?
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бисярков Матвей Семенович
Мать ребёнка: Бисяркова Феклитикия Ивановна
Сафоново (тож, Княгинино), Добринский район, Липецкой области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно