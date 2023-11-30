Силантьев Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.06.1896
Дата смерти12.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896
Крещение
30.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Яковлевич Силантьев, Матрёна Ильинична Елясина (Дёмина-Сергеева)
Смерть
12.07.1896
Хрящевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая