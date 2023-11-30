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Силантьев Леонтий Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.06.1896

Дата смерти

12.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1896

Отец: Силантьев Михаил Яковлевич

Мать: Силантьева Анна Алексеевна (Васильевна)

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Яковлевич Силантьев, Матрёна Ильинична Елясина (Дёмина-Сергеева)
Смерть
12.07.1896
Хрящевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая
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