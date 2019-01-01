село Хрящевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Хрящевка

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2106Хрящевка (Георгиевское), с. удел.при рч. Черемшане.505035217451925Церковь православная 1. Училище. Базар. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Хрящевская волость
1330. Георгиевское (Хрящевка), село бывшее удельное, при реке Черемшане, дворов 608, жителей 4233, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Хрящевская волость
село Хрящевка30211702521304395139507901[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Хрящевская волость
С. Хрящевка. Б. уд. Рус. Прав. и старообр.1296Река Черемшан12050139035403764

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
56958Хрящевкасело53°48'с.ш.49°05'в.д.N-39-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Хрящевка
36640460101с Хрящевкасело

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