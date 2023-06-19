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Шашукова Анна Парфеновна

Место рождения

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рынина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Шашуков Михаил

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашуков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Шашуков Михаил

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашуков Михаил

Смерть
Неизвестно
Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область