Шашукова Анна Парфеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рынина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Шашуков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашуков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Шашуков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шашуков Михаил
Смерть
Неизвестно