- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ихалицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ихалицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9036Кожуховица (Кожухова большая, Жуковица), д. каз.при р. Сухоне.9356½33104105Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1290. Кожуховица, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне и речке Кожуховке, дворов 41, жителей 266, волостное правление (уездный город 9Р/а в.), часовня, земская Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Кожуховица153119434174371191123024215
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
99КожуховоИхалицкое.Никольскийбывшие государственные95—66157165
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кожухово (сс.,скков,кх.,1 торг. зав.,Кред. т-во зерноочист. п.,почт. аг.,врач.-ф. п.,шк. I ст.,библиотека,изба-чит.) 4769деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 69 км. Летнее: —.Зимнее: 147 км. Летнее: —.7071
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34035Кожуховодеревня59°28'с.ш.41°44'в.д.O-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632428121д Кожуховодеревня