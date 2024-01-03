Басов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буренкова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Басова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саар Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Басова Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно