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Буренкова (Басова) Елена Дмитриевна
Буренкова (Басова) Елена Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Басов Дмитрий
Мать
Басова (Мягкова) Екатерина Семеновна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Басов Дмитрий
Мать:
Басова Екатерина Семеновна
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