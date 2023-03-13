Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ляпкина Агафья Петрова

Отец ребёнка: Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанъ

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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