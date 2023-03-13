Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ляпкина Агафья Петрова
Отец ребёнка: Степанъ
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанъ
Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область