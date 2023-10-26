Суворова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Может оказаться дочерью неведомого Якова Смирнова на 86 листе 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 28л
Смерть
Неизвестно