Суворова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Может оказаться дочерью неведомого Якова Смирнова на 86 листе 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Трофим Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 28л
Смерть
Неизвестно
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