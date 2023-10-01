Литвяк Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвяк Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1963

Отец: Литвяк Александр Васильевич

Мать: Нелля Андреевна

Рождение ребёнка
09.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1987

Сын: Литвяк Руслан Валерьевич

Мать ребёнка: Литвяк Инна Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.04.1998

Сын: Литвяк Никита Валерьевич

Мать ребёнка: Литвяк Инна Геннадьевна

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