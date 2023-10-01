Литвяк Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1963
Отец: Литвяк Александр Васильевич
Мать: Нелля Андреевна
Рождение ребёнка
09.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1987
Мать ребёнка: Литвяк Инна Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.04.1998
Мать ребёнка: Литвяк Инна Геннадьевна