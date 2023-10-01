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Литвяк Руслан Валерьевич
Литвяк Руслан Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1987
Пол
Мужской
Отец
Литвяк Валерий Александрович
1963 г.р.
Мать
Литвяк Инна Геннадьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987
Отец:
Литвяк Валерий Александрович
Мать:
Литвяк Инна Геннадьевна
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