Калиновская (Кохович) Хана (Анна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Калиновский Максим Семенович
Отец ребёнка: Калиновский Семеон Иохимович
Бракосочетание
27.01.1761
Рождение ребёнка
1771
Сын: Калиновский Григорий Семенович
Отец ребёнка: Калиновский Семеон Иохимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно