Калиновская (Кохович) Хана (Анна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиновская (Кохович) Хана (Анна)

Место рождения

Велута, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Велута, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Калиновский Максим Семенович

Отец ребёнка: Калиновский Семеон Иохимович

Велута, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
27.01.1761

Муж: Калиновский Семеон Иохимович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Калиновский Григорий Семенович

Отец ребёнка: Калиновский Семеон Иохимович

Велута, Лунинецкий район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Велута, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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