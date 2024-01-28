Курзина Матрена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина Матрена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Курзин Яков Егорович

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Курзин Мефодий Егорович

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Иван Егорович

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Курзин Тит Егорович

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Курзин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Егор Федорович

Смерть
Неизвестно
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