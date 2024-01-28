Курзина Матрена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курзин Яков Егорович
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Курзин Иван Егорович
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курзин Тит Егорович
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Курзин Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно