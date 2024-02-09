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Шестопалов Степан Никитин

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Шестопалов Никита Семенов

Мать: Шестопалова Евдокия Афанасьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
08.11.1848 ст.

Жена: Шестопалова Марфа Емельянова

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1861 ст.

Сын: Шестопалов Максим Степанов

Мать ребёнка: Шестопалова Марфа Емельянова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1864 ст.

Сын: Шестопалов Авраам Стефанов

Мать ребёнка: Шестопалова Марфа Емельянова

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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