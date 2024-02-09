Шестопалов Степан Никитин
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Бракосочетание
08.11.1848 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1861 ст.
Сын: Шестопалов Максим Степанов
Мать ребёнка: Шестопалова Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
24.10.1864 ст.
Сын: Шестопалов Авраам Стефанов
Мать ребёнка: Шестопалова Марфа Емельянова
Смерть
Неизвестно