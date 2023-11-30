Александров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Александр Николаевич

Александров Александр Николаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1818 ст.

Отец: Александров Николай Алексеевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
21.11.1818 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: родной брат Александру Михаил Николаевич Александров и крестьянина Егора Николаевича дочь девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close