Александров Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1818 ст.
Отец: Александров Николай Алексеевич
Мать: не указана
Крещение
21.11.1818 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: родной брат Александру Михаил Николаевич Александров и крестьянина Егора Николаевича дочь девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно