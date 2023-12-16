Башкирцева (Абожина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирцева (Абожина) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1965

Дочь: Башкирцева Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Башкирцев Станислав Андреевич

Рождение ребёнка
04.09.1972

Сын: Башкирцев Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Башкирцев Станислав Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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