Башкирцева (Абожина) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1965
Дочь: Башкирцева Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Башкирцев Станислав Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1972
Сын: Башкирцев Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Башкирцев Станислав Андреевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно