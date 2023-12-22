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Башкирцев Андрей Станиславович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

04.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: Башкирцев Станислав Андреевич

Мать: Башкирцева Тамара Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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