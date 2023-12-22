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Башкирцев Андрей Станиславович
Башкирцев Андрей Станиславович
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Древо
Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
04.09.1972
Пол
Мужской
Отец
Башкирцев Станислав Андреевич
1940 г.р.
Мать
Башкирцева (Абожина) Тамара Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972
Отец:
Башкирцев Станислав Андреевич
Мать:
Башкирцева Тамара Михайловна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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