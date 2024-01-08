Сивуха (Козирь) Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1794 ст.
Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев
Бракосочетание
20.01.1796 ст.
ГАБО Ф.251 Оп.1 Д22 стр. 132об жители д. Несвоевка
Рождение ребёнка
07.07.1800 ст.
Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев
Рождение ребёнка
04.07.1803 ст.
Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев
Рождение ребёнка
21.05.1806 ст.
Дочь: Елена Василиева
Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев
Восприемник
15.03.1808 ст.
ГАБО Ф.251 Оп.1 Д.22 13.03.1808 г родилась Дария от крестьянина Ивана Кондратенка? и жены его Анны (д. Несвоевка)
Рождение ребёнка
09.10.1811 ст.
Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев
Смерть
Неизвестно