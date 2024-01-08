Сивуха (Козирь) Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивуха (Козирь) Ксения Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1794 ст.

Сын: Сивуха Гурий Василиев

Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
20.01.1796 ст.

Муж: Сивуха Василий Терентиев

Верещаки, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
ГАБО Ф.251 Оп.1 Д22 стр. 132об жители д. Несвоевка
Рождение ребёнка
07.07.1800 ст.

Сын: Сивуха Антон Васильев

Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.07.1803 ст.

Сын: Сивуха Андрей Василиев

Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.05.1806 ст.

Дочь: Елена Василиева

Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Восприемник
15.03.1808 ст.
Верещаки, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
ГАБО Ф.251 Оп.1 Д.22 13.03.1808 г родилась Дария от крестьянина Ивана Кондратенка? и жены его Анны (д. Несвоевка)
Рождение ребёнка
09.10.1811 ст.

Сын: Сивуха Иаков Василиев

Отец ребёнка: Сивуха Василий Терентиев

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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