Мкаличенко-Желниева (Овчинникова) Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мкаличенко-Желниева (Овчинникова) Агапия Ивановна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Овчинников Иван Григорьевич

Мать: Овчинникова Агрипина Федорова

Бракосочетание
25.01.1885 ст.

Муж: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Дочь: Безрукова Варвара Захарова

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
03.02.1888 ст.

Дочь: Кирносова Мария Захарова

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
21.11.1889 ст.

Сын: Маличенко-Желниев Иван Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.

Дочь: Нестеренко Анастасия Захарова

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
11.09.1896 ст.

Сын: Маличенко Михаил Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
08.10.1900 ст.

Сын: Маличенко-Желниев Сергей Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Сын: Маличенко-Желниев Пётр Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.

Сын: Маличенко Семён Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.

Сын: Маличенко Николай Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
07.11.1907 ст.

Сын: Маличенко Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Смерть
Неизвестно
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