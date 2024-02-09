Мкаличенко-Желниева (Овчинникова) Агапия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Безрукова Варвара Захарова
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Дочь: Кирносова Мария Захарова
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко-Желниев Иван Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Дочь: Нестеренко Анастасия Захарова
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко Михаил Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко-Желниев Сергей Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко-Желниев Пётр Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко Семён Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко Николай Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Сын: Маличенко Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Маличенко-Желниев Захарий Константинович