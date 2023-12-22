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Маличенко-Желниев Иван Захарович

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

21.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889 ст.

Отец: Маличенко-Желниев Захарий Константинович

Мать: Мкаличенко-Желниева Агапия Ивановна

Бракосочетание
15.02.1911 ст.

Жена: Маличенко Надежда Пантелеймонова

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Сын: Маличенко Константин Иванович

Мать ребёнка: Маличенко Надежда Пантелеймонова

Рождение ребёнка
12.07.1914 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Маличенко Надежда Пантелеймонова

Смерть
Неизвестно
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