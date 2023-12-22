Маличенко-Желниев Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения21.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1889 ст.
Бракосочетание
15.02.1911 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Сын: Маличенко Константин Иванович
Мать ребёнка: Маличенко Надежда Пантелеймонова
Рождение ребёнка
12.07.1914 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Маличенко Надежда Пантелеймонова
Смерть
Неизвестно