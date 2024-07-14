Варавин Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варавина Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варавин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно