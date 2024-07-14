Варавин Алексей Фёдорович 26.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВаравин Алексей Фёдорович

Варавин Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938

Отец: Варавин Фёдор Иванович

Мать: Варавина (Ермакова) Ульяна Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варавина Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варавина (Романенко) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.