Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1696

Дата смерти

Между 1730 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1696 г.р.

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1724 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1700 и 1713

Муж: Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1730 и 1755
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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