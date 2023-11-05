Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1696
Дата смертиМежду 1730 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1700 и 1713
Муж: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Смерть
Между 1730 и 1755