Василий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиМежду 1741 и 1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: Трофим
Бракосочетание
Между 1689 и 1713
Жена: Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1713
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1716 и 1722
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Аграфена Андреевна
Смерть
Между 1741 и 1755