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Василий Трофимович

Место рождения

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

Между 1741 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Между 1705 и 1713 г.р.
Между 1716 и 1722 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Трофим

Мать: не указана

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1689 и 1713

Жена: Аграфена Андреевна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1713

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аграфена Андреевна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1716 и 1722

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Аграфена Андреевна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Аграфена Андреевна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1755
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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