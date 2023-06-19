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(Бровкина) Антонина Алексеевна

Место рождения

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1950

Отец: Бровкин Алексей Савватеевич

Мать: Бровкина Анна Петрововна

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область