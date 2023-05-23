Бровкина Анна Петрововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бровкин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно