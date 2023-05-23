Бровкина Анна Петрововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Анна Петрововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бровкин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Алексей Савватеевич

Смерть
Неизвестно
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