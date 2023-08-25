Ерчик Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982
Отец: Ерчик Петр Михайлович
Мать: Ерчик Татьяна
Рождение ребёнка
18.11.2007
Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.05.2011
Дочь: Ерчик Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.02.2021
Дочь: Ерчик Милана Михайловна
Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерчик Татьяна Евгеньевна