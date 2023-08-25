Ерчик Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982

Отец: Ерчик Петр Михайлович

Мать: Ерчик Татьяна

Рождение ребёнка
18.11.2007

Сын: Ерчик Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.05.2011

Дочь: Ерчик Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.02.2021

Дочь: Ерчик Милана Михайловна

Мать ребёнка: Ерчик Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерчик Татьяна Евгеньевна

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