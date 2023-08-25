Ерчик (Дреко) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.2007
Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.05.2011
Дочь: Ерчик Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович
Рождение ребёнка
26.02.2021
Дочь: Ерчик Милана Михайловна
Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно