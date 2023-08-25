Ерчик (Дреко) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик (Дреко) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.2007

Сын: Ерчик Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.05.2011

Дочь: Ерчик Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович

Рождение ребёнка
26.02.2021

Дочь: Ерчик Милана Михайловна

Отец ребёнка: Ерчик Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Михаил Петрович

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