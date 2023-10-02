Самородова Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Савельева
Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Аксинья Савельева
Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно