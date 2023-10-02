Самородова Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамородова Анна Трофимова

Самородова Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Самородов Осип Савельев

Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Савельева

Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аксинья Савельева

Отец ребёнка: Самородов Савелий Григорьевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Савелий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close