Михин Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Михин Иван Савельевич
Мать: Михин Мария Антоновна
Рождение ребёнка
23.08.1840
Сын: Михин Пётр Фомич
Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.10.1843
Сын: Михин Яков Фомич
Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.01.1850
Сын: Михин Павел Фомич
Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно