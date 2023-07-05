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Михин Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Михин Иван Савельевич

Мать: Михин Мария Антоновна

Рождение ребёнка
23.08.1840

Сын: Михин Пётр Фомич

Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.10.1843

Сын: Михин Яков Фомич

Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.01.1850

Сын: Михин Павел Фомич

Мать ребёнка: Михина Наталья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михина Наталья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно