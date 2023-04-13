Бычихина Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти04.02.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бычихин Григорий Аврамович
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
01.01.1829
Сын: Бычихин Василий Аврамович
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
29.08.1831
Дочь: Наталья Аврамовна
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
21.01.1844
Дочь: Евдокия Аврамовна
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Бычихин Николай Аврамович
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бычихин Алексей Аврамович
Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1879