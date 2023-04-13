Бычихина Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина Феодосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

04.02.1879

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бычихин Григорий Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Бракосочетание
До 1828

Муж: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1829

Сын: Бычихин Василий Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бычихин Иван Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
29.08.1831

Дочь: Наталья Аврамовна

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бычихин Семен Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
21.01.1844

Дочь: Евдокия Аврамовна

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Бычихин Николай Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бычихин Алексей Аврамович

Отец ребёнка: Бычихин Авраам Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1879