Каюмов Абдулкадер Каюмович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1919
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Хайретдинов Каюм
Мать: Халимя
Военная служба
Неизвестно
Каюмов Абдулкадер Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ключище Дата и место призыва: __.__.1939 Кзыл-Октябрьский РВК, Горько... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1941