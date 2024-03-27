Каюмов Абдулкадер Каюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Абдулкадер Каюмович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Хайретдинов Каюм

Мать: Халимя

Военная служба
Неизвестно
Каюмов Абдулкадер Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ключище Дата и место призыва: __.__.1939 Кзыл-Октябрьский РВК, Горько... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1941

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