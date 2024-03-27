Хайретдинов Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Каюм

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Каюмов Абдулкадер Каюмович

Мать ребёнка: Халимя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Каюмов Зиаетдин Каюмович

Мать ребёнка: Халимя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

Мать ребёнка: Халимя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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