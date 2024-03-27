Хайретдинов Каюм
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Каюмов Абдулкадер Каюмович
Мать ребёнка: Халимя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Халимя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна
Мать ребёнка: Халимя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно