Халимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Каюмов Абдулкадер Каюмович

Отец ребёнка: Хайретдинов Каюм

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Каюмов Зиаетдин Каюмович

Отец ребёнка: Хайретдинов Каюм

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Фаттахетдинова Адлия Каюмовна

Отец ребёнка: Хайретдинов Каюм

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
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