Rosiński Paweł 18.09.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosiński Paweł

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Место рождения

Udrzyn

Дата рождения

18.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1859

Отец: Rosiński Paweł

Мать: Rosińska (Krych) Franciszka

Udrzyn
Бракосочетание
03.04.1886

Жена: Rosiński (Rutkowska) Józefa

Brok
Akt 7/1886, Brok
Рождение ребёнка
14.05.1889

Дочь: (Rosińska) Aleksandra

Мать ребёнка: Rosiński (Rutkowska) Józefa

Udrzyn
Рождение ребёнка
12.05.1895

Сын: Rosiński Władysław

Мать ребёнка: Rosiński (Rutkowska) Józefa

Klukowo, Parafia Brok
Смерть
Неизвестно

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