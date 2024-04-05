Rosiński Paweł
Место рожденияUdrzyn
Дата рождения18.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1859
Отец: Rosiński Paweł
Udrzyn
Бракосочетание
03.04.1886
Brok
Akt 7/1886, Brok
Рождение ребёнка
14.05.1889
Дочь: (Rosińska) Aleksandra
Мать ребёнка: Rosiński (Rutkowska) Józefa
Udrzyn
Рождение ребёнка
12.05.1895
Сын: Rosiński Władysław
Мать ребёнка: Rosiński (Rutkowska) Józefa
Klukowo, Parafia Brok
Смерть
Неизвестно