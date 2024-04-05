Rosińska (Krych) Franciszka
Место рожденияPoręba-Kocęby,
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Krych Grzegorz
Мать: Krych (Jachna) Anna
Poręba-Kocęby,
Бракосочетание
30.01.1853
Муж: Rosiński Paweł
Poręba akt 13/1853
Рождение ребёнка
11.05.1855
Сын: Rosiński Józef
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: (Rosińska) Elżbieta
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
18.09.1859
Сын: Rosiński Paweł
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: (Rosińska) Marianna
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
30.07.1864
Сын: Rosiński Piotr
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
20.12.1868
Дочь: (Rosińska) Scholastyka
Отец ребёнка: Rosiński Paweł
Udrzyn, Polska
Смерть
Неизвестно