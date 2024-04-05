Rosińska (Krych) Franciszka 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska (Krych) Franciszka

Место рождения

Poręba-Kocęby,

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Krych Grzegorz

Мать: Krych (Jachna) Anna

Poręba-Kocęby,
Бракосочетание
30.01.1853

Муж: Rosiński Paweł

Poręba akt 13/1853
Рождение ребёнка
11.05.1855

Сын: Rosiński Józef

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: (Rosińska) Elżbieta

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
18.09.1859

Сын: Rosiński Paweł

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: (Rosińska) Marianna

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
30.07.1864

Сын: Rosiński Piotr

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn, Polska
Рождение ребёнка
20.12.1868

Дочь: (Rosińska) Scholastyka

Отец ребёнка: Rosiński Paweł

Udrzyn, Polska
Смерть
Неизвестно

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