Гришина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гришина Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ножкина Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892