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Гришина Анна Михайловна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гришин Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гришина Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гришин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ножкина Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Гришин Гавриил Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Гавриил Яковлевич

Смерть
1892
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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