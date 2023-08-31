Сероклин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероклин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сероклин Петр

Мать: Сероклин Полина

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Сероклин Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Сероклин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Сероклин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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