Сероклин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сероклин Петр
Мать: Сероклин Полина
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Сероклин Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сероклин Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Сероклин Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно