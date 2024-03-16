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Смирнов Федор Евменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

05.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Смирнов Евмен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1904

Дочь: Шкадова (Смирнова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Яковлевна

Смерть
05.10.1937

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