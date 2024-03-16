Смирнов Федор Евменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти05.10.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Смирнов Евмен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1904
Дочь: Шкадова (Смирнова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Яковлевна
Смерть
05.10.1937