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Бакулина Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

22.09.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бакулин Яков Ильич

Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Бакулина) Настасья Ильинична

Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бакулина) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Барсукова (Бакулина) Аграфена Ильинична

Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Бакулина) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.09.1843 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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