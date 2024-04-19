Бакулина Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти22.09.1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бакулин Яков Ильич
Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Бакулина) Настасья Ильинична
Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бакулина) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Барсукова (Бакулина) Аграфена Ильинична
Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Бакулина) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Бакулин Илья Иванович
Смерть
22.09.1843 ст.