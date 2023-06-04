Свиридов Емельян Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: Свиридов Наум Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1627
Сын: Свиридов Яков Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1632
Сын: Свиридов Леонтий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1635
Сын: Свиридов Акиндин Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1637
Сын: Свиридов Евстрат Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1648
Сын: Свиридов Петр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Александр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Кондратий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно