Свиридов Емельян Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Емельян Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: Свиридов Наум Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1627

Сын: Свиридов Яков Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1632

Сын: Свиридов Леонтий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1635

Сын: Свиридов Акиндин Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Свиридов Евстрат Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1648

Сын: Свиридов Петр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Александр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Кондратий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно