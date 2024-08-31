Ломоть (Хорошей) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Ломоть Викентий Львов
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Сын: Ломоть Владимир Викентьев
Отец ребёнка: Ломоть Викентий Львов
Смерть
Неизвестно