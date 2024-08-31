Ломоть (Хорошей) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоть (Хорошей) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Муж: Ломоть Викентий Львов

Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Ломоть Иван Викентьев

Отец ребёнка: Ломоть Викентий Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Сын: Ломоть Владимир Викентьев

Отец ребёнка: Ломоть Викентий Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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