Бикгурова (Бикгурова) Тутия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикгурова (Бикгурова) Тутия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ярманаев Сиразитдин

Отец ребёнка: Ибраев Ярманай

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ярманаев Тазетдин

Отец ребёнка: Ибраев Ярманай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Ярманай

Место жительства
Неизвестно
Каменка(Чистопольский округ)
Смерть
Неизвестно