Бикгурова (Бикгурова) Тутия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ярманаев Сиразитдин
Отец ребёнка: Ибраев Ярманай
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ярманаев Тазетдин
Отец ребёнка: Ибраев Ярманай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Ярманай
Место жительства
Неизвестно
Каменка(Чистопольский округ)
Смерть
Неизвестно