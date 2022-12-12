Варакина Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти22.02.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Варакин Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область