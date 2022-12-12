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Варакина Марфа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

22.02.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Варакин Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Варакин Даниил Фёдорович

Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варакин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Варакин Фёдор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варакин Фёдор Александрович

Смерть
22.02.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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